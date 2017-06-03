taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor

Uzun yıllar inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ayhan Yaşar engelli oğlu Sezer Yaşar'ın eğitimini tamamlayabilmesi için hademelik yapıyor

03.06.2017 - 14:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, yürümekte zorluk çeken oğlunu kucağında taşıyan eşinin bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl önce işinden ayrılan baba, çocuğunun okulunda hademelik yapmaya başladı.

Mesleğini bırakmasının ardından maddi zorluklar yaşayan baba Ayhan Yaşar, oğlunun TEOG sınavından başarılı sonuçlar almasının mutluluğunu yaşıyor

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor

Ayhan Yaşar, yaptığı açıklamada, çocuğunun doğuştan 'Spina Bifida' hastası olduğunu, bu hastalığı hiçbir zaman eğitime engel olarak görmediklerini anlattı.

"4 YILDIR HADEME OLARAK ÇALIŞIYORUM"

İnşaatlarda çalıştığı dönemlerde okulda engelli oğluyla anne ve diğer oğlunun ilgilendiğini bildiren Yaşar, şöyle konuştu: "Sezer'i o zaman annesi alıp bebek arabasıyla okula getiriyordu. Onun getiremediği zamanlarda ben traktörümüzle getiriyordum. Sınıfı ikinci katta olduğu için eşimin çıkarması gerekiyordu. Sonra eşim zorlanmaya başladı, bel fıtığı rahatsızlığı da vardı. Çocuğumun eğitimine devam edebilmesi için okula hademe olarak çalışmak için müracaat ettim. Bir yıl hademe olarak çalıştıktan sonra zar zor bir araba aldık. 4 yıldır sözleşmeli hademe olarak çalışıyorum."

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor

"EĞİTİMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ONUN YANINDA KALMAM GEREKİYOR"

Yaşar, sınavlarından başarılı sonuçlar alan oğlunun daha iyi okullarda eğitim almasını istediğini belirterek, şunları söyledi: "TEOG'da aldığı puanla daha iyi okullarda okuyabilir ama imkanım olmadığı için belki de götüremeyeceğim. Çocuğumun İzmit'te okuyabilmesi için bir ev açmam gerek, diğer çocuğum da üniversiteye gidecek. Çocuğumun gideceği yeni okulda çalışabileceğim meçhul, onun için kalıcı bir iş olursa ben de çocuğuma daha iyi bir eğitim vermek için elimden geleni yaparım. Sezer'in ihtiyaçlarını karşılamam için benim onun yanında kalmam gerekiyor. Çocuğumu okula getirip götürmem gerekiyor."

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor

"BABAMIN EĞİTİMİME ÇOK KATKISI VAR"

Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar da okuluna alışmakta sıkıntı yaşamadığını, arkadaşlarıyla ilişkisinin iyi olduğunu ifade ederek, "Şu anki hedefim İzmit'te ya da şehir dışında okumak, Kandıra gibi küçük bir yerde okumak için bu puanları kazanmadım." dedi.

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor

Fedakarlıklar sayesinde okula gidebildiğine işaret eden Yaşar, "Babamın, okulumda çalışması benim okumam için daha yararlı çünkü bir güven hissediyorsun, mesela kütüphaneye gitmem gerekiyor, babam beni kucağına alıp götürebiliyor. Babamın eğitimime de çok katkısı var, bu sayede her şeyi daha rahat, çok çabuk öğrenebiliyorum" diye konuştu.

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor

Anne Nagihan Yaşar da eşinin, oğlunun okulunda hademe olarak çalışmaya başlamasıyla bir nebze olsun rahatladıklarına işaret ederek, "Ben çocuğumu taşıyamadığım için eşim işini bırakmak zorunda kaldı. İşine devam etse çocuğumuzu okutamayacağız. Yetkililerimizden çocuğumuzun okuyabilmesi için eşime iş imkanı istiyoruz" diye konuştu.

Anne Yaşar, bütün uğraşlarının çocuğunun eğitimi için olduğunu ifade ederek, oğlunun derslerinde başarılı olmasının zorlukları unutturduğunu sözlerine ekledi.

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor


İlginizi Çekebilir
İzmir Körfezi'nde 200 yıl önce batan gemi bulundu
İzmir Körfezi Çiğli açıklarında bulunan gemi enkazının yaklaşık 200 yıl önce battığı tahmin ediliyor.
Afgan çocuğu tehdit eden kişi tutuklandı
Yalova'da Afgan çocuğu ölümle tehdit edip parasını gasp eden Ayhan A., sevk edildiği mahkemece yağma suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
Habur Sınır Kapısı'nda kaçak silah ve sigara ele geçirildi
Habur Sınır Kapısı’nda bir tırın yakıt deposunda 30 silah ve bin 90 paket kaçak sigara yakalanırken sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi
Birol Erdem FETÖ'den gözaltına alındı
Adalet Bakanlığı eski müsteşarı ve Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ile eşi Gülümser Erdem FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla gözaltında.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte

23
Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

40
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

83
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

35
Rusya'dan S400 alımında sona doğru

Rusya'dan S400 alımında sona doğru

121
Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı

Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı

23
Almanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine çok bozuldu

Almanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine çok bozuldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM