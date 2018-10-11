Engelli öğrenciler meslek öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl eğitim öğretim faaliyetinin başladığı SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, serebral palsili öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilere çapraz kaynaştırma kapsamında aynı ortamda mesleki eğitim veriliyor.

MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR

Böylece engelli öğrencilerin meslek sahibi olmaları amaçlanıyor. SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Saran, serebral palsili öğrencilere, tarım, bilişim teknolojileri ve radyo televizyon alanlarında eğitim verdiklerini belirterek okuldaki kaynaştırma sınıflarında serebral palsili ve normal gelişim gösteren öğrencilerin birlikte eğitim gördüklerini söyledi.

"ÖĞRENCİLERİ İSTİHDAM ETMEK İSTİYORUZ"

Okulun engelli öğrencilerin erişebilirliklerini artıracak, onlara özgürlük alanları kazandıracak fiziksel özelliklerde tasarlandığını belirten Dilek Saran, "Bu okulda amacımız serebral palsili çocuklarımızın meslek lisesi diploması alarak istihdama katılmalarını sağlamak. Zaman içinde amaçlarımıza ulaşarak çocuklarımızın farklı meslek alanlarında istihdam edildiklerini görmek istiyoruz" dedi.

EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ

Dilek Saran, Avustralya'da düzenlenen 6 Ekim Dünya Serebral Palsili (SP) Günü Organizasyonu'nda ödüle layık görüldüklerini hatırlatarak, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, 75 ülke arasında eğitim alanında 2018 yılının en iyi projesi ödülünü kazandığını söyledi.





20 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİ VAR

Okulda özel eğitim gören 20 öğrenci olduğunu anlatan Dilek Saran, "Okulumuzdaki iki hafif düzey sınıfımızda 14, orta-ağır düzey sınıflarımızda da altı olmak üzere 20 özel eğitim öğrencimiz var. Ayrıca okulumuzda 60 kaynaştırma öğrencimiz, 103 normal gelişim gösteren öğrencimiz var. Çocuklarımız okul içerisinde, birlikte yan yana eğitim görüyor, kaynaşıyor, sosyalleşiyor. Hepsi mutlu bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.

