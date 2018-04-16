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Engelli öğrenciler pedal çevirdi

'Mavi Bisiklet Özgür Pedallar' projesi kapsamında bisiklet sürmeyi öğrenen 130 zihinsel engelli öğrenci, 11 kilometre pedal çevirerek longoz ormanlarından denize ulaştı.

AA | 16.04.2018 - 11:04..
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Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Mavi Bisiklet Özgür Pedallar' projesi kapsamında zihinsel engelli 130 çocuk, 11 kilometre pedal çevirdi.

Engelli öğrenciler pedal çevirdi

ÖĞRENCİLER BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Kask ve eldivenleri öğretmenleri tarafından giydirilen öğrenciler, parkurun 8. kilometresinde İğneada beldesindeki Erikli Gölü ile denizin birleştiği noktada bir süre mola verdi.

Ardından, limana doğru pedal çeviren öğrenciler burada denizle buluştu. Aralarında ilk kez deniz gören çocukların da bulunduğu engellilerin büyük mutluluk yaşadıkları gözlendi.

Engelli öğrenciler pedal çevirdi

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