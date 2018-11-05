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Engelli öğrencilere evde eğitim hizmeti verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyon belgesine göre, okullara gidemeyen engelli öğrencilere evde eğitime tabi tutulacaklar.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 13:39..
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Eğitimde sistem değişikliği yapılmazken öğretim kısmında ise birçok uygulamada değişiklikler hayata geçirilecek. Bu uygulamaların en önemlilerinden biri de engelli çocuklara yönelik olacak.

YENİ UYGULAMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı vizyon belgesinde engellilerin eğitimde önünü açan uygulamaları hayata geçirilecek.

Buna göre yeni dönemde engelli öğrencilerin eğitimdeki kalitesini artırmayı planlayan Bakanlık, engelli çocukların tespiti için Türkiye genelinde il bazlı taramalar yapacak.

Engelli öğrencilere evde eğitim hizmeti verilecek

EVDE EĞİTİM VERİLECEK

Bu taramalarda tespit edilerek özel eğitime gereksinim duyduğu belirlenen engelli çocuklara taşınabilir eğitim setleri verilecek. Okulla gidemeyecek durumda olan engelli çocuklara ise evde eğitim verilecek.

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