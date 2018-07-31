Engelli öğrencilere mobil tercih hizmeti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından engelli üniversite adayları için kurulan mobil tercih ekibi hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin evlerine giderek tercihlerini yapmalarını sağlayacak.

Hizmetten yararlanmak isteyenler "0212 449 91 00" numaralı telefondan Gençlik Meclisi'ni arayarak kayıt yaptırabilecek. Kayıt işlemini gerçekleştirenler, 1-15 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

7 NOKTADA HİZMET VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 14 yıldır sürdürdüğü "TercihDanışma Merkezleri" ise 7 farklı noktada ve "ALO Tercih Danışma Hattı" ile 1-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti verecek.

Üniversite adayları, ALO Tercih Danışma hizmetinden Beyaz Masa'nın 153 numaralı hattı ile 0212 153 00 00 numaralı hattını arayarak yararlanabilecek.

Danışma hizmetleri, Bakırköy Meydanı, Şirinevler Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy Meydanı, Sultanbeyli Meydanı ve Üsküdar Meydanı'nda verilecek.