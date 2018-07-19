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Engelli öğrencilerin lise başarısı

Görme Engelliler Okulu'nda eğitim gören ve müziğe olan ilgileriyle dikkat çeken Göktuğ Arin ile Bayram Şivka, Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı.

İHA | 19.07.2018 - 10:46..
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Başarıları takdir edilen genç yetenekler, Gaziantep Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'yı ziyaret etti.

"BAŞARI ENGEL TANIMIYOR"

Mehmet Yağcı, "Göktuğ ve Bayram bütün zorlukları hem maddi, hem manevi, hem de fiziksel anlamda aşarak başarının engel tanımadığını herkese gösterdi. Bütün engelleri aşarak bugünlere gelen bu iki yetenekli kardeşimiz her türlü tebriği ve takdiri hak ediyor. Ben engellerine rağmen bu başarıyı elde eden öğrencilerimizi, onlara her türlü desteği veren ailelerini, hocalarını, okul müdürlerini ve arkadaşlarını kutluyorum. İki genç arkadaşımızın da başarılarının devamını diliyorum. Bizim de maddi, manevi her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.

Engelli öğrencilerin lise başarısı

"İYİ BİR MÜZİSYEN OLMAK İSİTİYORUM"

Öğrencilerden Bayram Şivka, "Güzel sanatlar lisesini kazandım. Bu nedenle çok mutluyum. Müzikle uğraşmaktan zevk alıyorum. Gelecekte iyi, başarılı ve hayırlı bir müzisyen olmak istiyorum." dedi.

"MÜZİĞİ ÇOK SEVİYORUM"

Göktuğ Arin ise, "Darbukayı ve müziği çok seviyorum. Bu sayede hocalarımın da desteğiyle müzik konusunda başarılı olarak Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Bana yardımcı olan aileme, sayın valimize, il milli eğitim müdürümüze, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'ya ve hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsinin emeği çok üzerimizde." diye konuştu.

Engelli öğrencilerin lise başarısı

ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğrencilere çeyrek altın taktı.

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