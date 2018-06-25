Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan adaylar sonuçlarını MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilir.

BAŞVURULAR 20 HAZİRAN'DA SON BULMUŞTU

Engelli öğretmen atamaları için başvurular 13-20 Haziran arasında yapıldı. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, atamaların 2016 yılında ve 2018 yılı Nisan ayında düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacağı belirtilmişti.

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