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Engelli öğretmen ataması için başvurular başlıyor

Engelli öğretmen atamaları için başvurular 13 Haziran'da başlayıp, 20 Haziran'da son bulacak.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 09:27..
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), açıklamasına göre, 2016 yılında ve 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan ‘Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak yapabilecek. Başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylattırmaları gerekecek. Atamalar ise 22 Haziran'da gerçekleşecek.

ENGELLİ SAĞLIK RAPORU İSTENECEK

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 yılı ya da 2018 yılında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek.

Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgelerle öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Engelli öğretmen ataması için başvurular başlıyor

EKPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE ATAMA

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek, ancak ataması yapılanların, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Atamalar, adayların tercih ettikleri illere verilen kontenjan kadar EKPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek.

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