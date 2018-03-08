Engelli Rabia, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Aydın'da yaşayan ve doğuştan kollarını kullanamayan bedensel engelli ressam Rabia Asrak, geçtiğimiz günlerde Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ayaklarıyla çizdiği zeytin dalı figürü ile destek vermişti. Asrak, harekatta görev yapan askere muvaffakiyet dileyerek, tek isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu söylemişti.

GENÇ RESSAM ANKARA'YA GİTTİ

Ailesi ile birlikte Ankara'ya davet edilen genç ressam, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.





"AYAKLARIMLA ÇİZDİĞİM PORTREYİ ÇOK BEĞENDİ"

Erdoğan ve Yıldırım ikilisi ile yaklaşık 15 dakika görüşen Rabia Asrak, "Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen davet üzerine TBMM'ye gittik. Cumhurbaşkanımız katıldığı toplantı sonrası yanımıza gelerek, 'Hoşgeldiniz' dedi.

Bir süre sohbet ettikten sonra konu ayaklarım ile çizdiğim resme geldi. Cumhurbaşkanımıza kendisini çizdiğim portreyi gösterdim. Çok beğendi ve şaşırdı. Cumhurbaşkanımızın portreyi gördüğü andaki yüz ifadesi benim için anlatılamaz bir duygu."