Engelli taklidi yapan dilenci 2 saatte 151 lira topladı

Aydın'da, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timi ve zabıta ekipleri, engelli taklidi yapan bir dilenciyi takibe aldı.

Bulvar üzerindeki Bey Camisi önünde sol elinden sakatlığı varmış gibi gösteren ve sakız satma bahanesiyle dilenen Fahrettin K'yi yaklaşık 2 saat boyunca izleyen ekipler, cuma namazı öncesi şahsı yakaladı. Elinin sakat olmadığı tespit edilen şahsın üzerinden 151 lira çıktı.

ÜZERİNDEN ONLARCA LİRA ÇIKTI

Fahrettin K'yi Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, önceki günlerde yine ceza uygulanan şahsın üzerinden 485 lira çıktığını aktardı.

Operasyon sırasında bir kişi "Devlet memuru bile bir günde bu kadar kazanmıyor." diyerek Fahrettin K'ye tepki gösterdi.