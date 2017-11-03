taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.166
USD
3,8523
EURO
4,4976
ALTIN
158,24
PETR
60,8000

Engelli taklidi yapan dilenci 2 saatte 151 lira topladı

Aydın'da, kendisini engelli gibi gösterip dilenerek 2 saatte 151 lira toplayan şahsa 109 lira para cezası kesildi.

03.11.2017 - 15:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aydın'da, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timi ve zabıta ekipleri, engelli taklidi yapan bir dilenciyi takibe aldı.

Engelli taklidi yapan dilenci 2 saatte 151 lira topladı

Bulvar üzerindeki Bey Camisi önünde sol elinden sakatlığı varmış gibi gösteren ve sakız satma bahanesiyle dilenen Fahrettin K'yi yaklaşık 2 saat boyunca izleyen ekipler, cuma namazı öncesi şahsı yakaladı. Elinin sakat olmadığı tespit edilen şahsın üzerinden 151 lira çıktı.

Engelli taklidi yapan dilenci 2 saatte 151 lira topladı

ÜZERİNDEN ONLARCA LİRA ÇIKTI

Fahrettin K'yi Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, önceki günlerde yine ceza uygulanan şahsın üzerinden 485 lira çıktığını aktardı.

Operasyon sırasında bir kişi "Devlet memuru bile bir günde bu kadar kazanmıyor." diyerek Fahrettin K'ye tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir
İnternet bağımlılığı belirtisi olan 8 kriter
Uzmanlar, internet bağımlılığının kişinin tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını söylüyor.
Samsun'da, şehit Erkan Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Şemdinli'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca cenazesi memleketi Samsun'da, gözyaşları içerisinde defnedildi.
Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı
Şemdinli'deki hain terör saldırında şehit olan Tayfun Kavun'un cenazesi sırasında yeğeninin söyledikleri yürekleri dağladı.
Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek
Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan'da, Cuma namazı çıkışında enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

304
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

120
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

154
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

107
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

77
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM