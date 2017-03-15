Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye sevinci

Fatih Medreseleri Vakfı, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’’ sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Yapılan kampanya sonucu toplanan yardımlarla alınan tekerlekli sandalyeler onlarca engelli vatandaşa verildi. Sandalyelerin teslimi anında duygusal anlar yaşandı. Sandalyelerine kavuşan vatandaşlar çok mutlu olduklarını dile getirerek hem kendileri hem de yakınları sevinç gözyaşlarını tutamadılar.

Fatih Medreseleri Vakfı Genel Başkanı Masum Bayraktar, “Engelli vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sevinçleri bizim sevincimizdir. Bu vatandaşlarımız yürüme dışındaki diğer tüm engelleri bu tekerlekli sandalyeler ile aşıyorlar, hayata bu sandalyelerle tutunuyorlar tekrar adapte oluyorlar. O yüzden böyle bir çalışmaya muvaffak kıldığı için Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Destek veren her kese de çok teşekkür ediyorum. Böyle çalışmalarımızın devamı gelecek” dedi.