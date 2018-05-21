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Konuşma engelli anneanne ve torunu boğularak öldü

Aydın'da bir sitede, 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman ile gezerken havuza düşen Ayşe Zeyrek, işitme ve konuşma engelli olduğu için yardım isteyemedi.

DHA | 21.05.2018 - 08:39..
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Kuşadası ilçesinde, dün saat 10.00 sıralarında Sunset-3 Sitesi'nde bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman'ın kayınvalidesi, işitme ve konuşma engelli Ayşe Zeyrek (65), torunu Emin Furkan Duman’ı da yanına alarak gezintiye çıktı.

Ayşe Zeyrek, sitedeki yüzme havuzunun yanından geçerken, dengesini kaybedip, torunuyla birlikte suya düştü.

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KONUŞMA ENGELLİ YAŞLI KADIN SESİNİ DUYURAMADI

Konuşma engelli olduğu için yardım isteyemeyen Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan, yaklaşık 20 dakika sonra site sakinleri tarafından baygın bulundu.

Sudan çıkarılan anneanne ve torunu için yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki ayrı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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