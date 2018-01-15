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Engelli yolcuyu almayan sürücüye hatalı park cezası

Bursa’da durağa nizami yanaşmayıp, engelli rampasını açmayarak akülü tekerlekli sandalyedeki yolcunun otobüsüne binmesine engel olan özel halk otobüsü sürücüsüne para cezası kesildi.

İHA | 15.01.2018 - 10:01..
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Engelli yolcuyu almayan sürücüye hatalı park cezası

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitmek üzere otobüs durağında bekleyen akülü tekerlekli sandalyedeki Necla D., B46 hat numaralı özel halk otobüsü sürücüsü tarafından otobüse alınmamıştı.

YOLCUYU ALMADAN GİTTİ

Cep telefonuyla da görüntülenen olayda otobüs durağı için ayrılan cebin uç noktasında park halinde bir özel otomobil görülürken, özel halk otobüsü de durağa nizami yanaşmayıp, engelli rampasını açmadan yolcularını alıp, akülü tekerlekli sandalyedeki Necla D.’nin otobüse binmesine imkan sağlamadan duraktan ayrıldı.

Önceki gün Gemlik ilçesinde yenilenen halk otobüslerinin hizmete alınması töreninde halk otobüsü esnafını uyaran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların huzur ve rahatını bozanların karşılığını mutlaka göreceğini söylemişti.

PARA CEZA KESİLDİ

Bu uyarının hemen ardından yaşanan olayda otobüs durağında park halinde bulunan otomobil ile durağa nizami yanaşmayan özel halk otobüsüne 259'ar TL hatalı park cezası kesildi.

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