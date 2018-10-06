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Engelli yolcuyu otobüse almayan şoför görevden alındı

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş., engelli yolcuyu otobüse almayan şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İHA | 06.10.2018 - 13:00..
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İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketi olarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak ve özelliklede engelli vatandaşlarımızın günlük hayata katılımlarını kolaylaştırmak, üretime ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla, İstanbul toplu ulaşımında hizmet veren araç filomuzun tamamı engelli erişimine uygun araç standartlarına sahiptir. Araçlarımızda görevli her şoförün sertifikalandırma ve eğitim süreci içerisinde en önemli başlıklardan biri de engelli vatandaşlarımızla iletişim ve onların seyahatlerini kolaylaştırmak için araçlarımızdaki mevcut ekipmanların kullanımı ve şoförlerimizin bu ekipmanların kullanımı konusundaki yükümlülüklerini içermektedir" denildi.

Engelli yolcuyu otobüse almayan şoför görevden alındı

"BU TÜR DAVRANIŞLARA KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Açıklama şu ifadelerle devam etti: "Ancak zaman zaman kimi şoförlerimizin kural dışı davranmalarından dolayı münferit bu tür olaylar yaşanabilmektedir, olay idaremize ulaştığı anda denetim ekiplerimiz yönlendirilmiş, şoför görevden uzaklaştırılmış olup, sorumlu işletmecisi ve şoför hakkında tahkikat ve yaptırım süreci devam etmektedir. Bu tür yanlış davranışlara kesinlikle göz yummayacağımızı bildirir, sorumlu işletmeci ve şoför hakkında gerekenin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Engelli yolcuyu otobüse almayan şoför

Engelli yolcuyu otobüse almayan şoför görevden alındı

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