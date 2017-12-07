Engelliler ayakkabı üreterek sosyal hayata giriyor

12 ay boyunca eğitimlere katılarak işin inceliklerini öğrenen ve yaklaşık bir çift ayakkabıyı yaklaşık 4 günde tamamlayabilen engelliler, hem meslek öğreniyor hem de zamanla unutulan ayakkabıcılık sanatının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

ÇEVRELERİYLE DAHA DA SOSYALLEŞİYORLAR

Kurslar sayesinde birbirleri ve çevreleriyle iletişim kurarak daha da sosyalleşen engellilerin, kadın, erkek ve çocuklar için yaptıkları birbirinden farklı modeldeki ayakkabılar, aynı binada açılan stantta satışa sunuluyor.

Kursa halen yaşları 18-27 arasında değişen 25 zihinsel ve bedensel engelli genç katılıyor.

TRABZON'UN KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ SANATI

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Ayakkabı Atölyesi Alan Şefi Vural Aliyazıcı, ek hizmet binasında kuyumculuk, ahşap teknolojisi, ayakkabı ve dokuma sanatı üzerine atölyelerinin bulunduğunu söyledi.



Ayakkabıcılığın Trabzon'un kaybolmaya yüz tutmuş bir el sanatı olduğuna dikkati çeken Aliyazıcı, bu sanatı kursiyerlerle yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Aliyazıcı, kursa genellikle eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin katıldığını belirterek şunları söyledi: "Temel hedefimiz kursiyerlerimizi Mesleki Eğitim Merkezine yönlendirebilmektir. Burada kalfalık ve ustalık belgelerini almaları için destek veriyoruz. Genellikle kaymakamlıklar toptan ayakkabı alımı için ihalelere giriyor. Biz de sipariş üzerine ayakkabıları yapıyoruz. Bu şekilde de çocuklarımız cep harçlıklarını kazanıyor."