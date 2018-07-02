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Engelliler için 4 yılda 4 milyon kapak topladı

Bursa’da yaşayan Nazım Gökçe, engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak için 4 yılda 4 milyon kapak biriktirdi.

İHA | 02.07.2018 - 09:24..
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Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’nde ikamet eden 55 yaşındaki Nazım Gökçe, bir tekstil fabrikasından emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunma kararı aldı.

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4 yıl önce aldığı bu kararın ardından haftanın belirli günlerinde sokak sokak dolaşarak çöp kutuları, iş yerleri ve restoran gibi yerlerde atılan kapakları toplayan Gökçe, 4 yılın sonunda topladığı yaklaşık 4 milyon kapağı engelli derneklerine bağışladı.

Engelliler için 4 yılda 4 milyon kapak topladı

Engelliler için 4 yılda 4 milyon kapak topladı

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