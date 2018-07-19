Engellilik çalışmaları için güz okulu

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından yürütülen ‘Engellilik Çalışmaları Güz Okulu’ için başvurular 23 Temmuz Pazartesi sona eriyor.

Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle açılan program, lisansüstü düzeyde engellilik çalışmaları alanında araştırma yürüten ya da yürütmeyi planlayan öğrencilere yönelik hazırlandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR

20-21-22 Eylül’de gerçekleştirilecek güz okuluna yüksek lisans/doktora öğrencisi ya da yüksek lisans mezunu adaylar başvurabilecek. Güz okulunda katılımcıların; hukuk, eğitim bilimleri, sosyal politika, siyaset bilimi, sosyoloji, mimarlık ve tıp gibi engellilik çalışmaları açısından önemli disiplinlerin engelliliğe yaklaşımlarına ilişkin perspektif kazanması hedefleniyor.

KATILIM ÜCRETSİZ

Programda farklı disiplinlerden engellilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin katkılarıyla, engellilik kuramları ve modelleri, engelliliğin farklı disiplinlerde ele alınış biçimleri, engelli hakları yaklaşımını araştırma kurgusu, yöntem ve analize entegre etme yolları, engellilik ve toplumsal cinsiyet ile engellilik çalışmalarında etik konuları ele alınacak. Program ücretsiz olacak.