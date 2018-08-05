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Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza

Bingöl'de durakta tekerlekli sandalye ile bekleyen engelliyi halk otobüsüne almayan şoföre belediye zabıta ekipleri tarafından 2 bin lira idari para cezası uygulandı.

DHA | 05.08.2018 - 19:11..
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Karşıyaka Mahallesi'nde geçen hafta engelli bir kişi, halk otobüsüne binmek istedi. Ancak, gelen halk otobüsleri, durakta bekleyen kişiyi almayarak yoluna devam etti.

2 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Engellinin el kaldırdığı ve otobüs şoförünün görmezden gelerek yoluna devam ettiği fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşılınca geniş yankı uyandırdı. Bingöl Belediyesi zabıta ekipleri, fotoğraf karesindeki halk otobüsünü tespit ederek, şoförüne 2 bin lira idari para cezası kesti.

"DUYARLI VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Konuyla ilgili Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Karşıyaka Mahallesi'nde durakta bekleyen engelli vatandaşımızı almayarak devam eden şehiriçi halk otobüsü şoförüne vatandaşlarımızın şikayette bulunması üzerine zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza
Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza

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