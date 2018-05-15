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Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu

YÖK Başkanlığında, YÖK Engelsiz Eğitim Çalıştayı ve Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni düzenlendi.

AA | 15.05.2018 - 14:35..
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Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, törende yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırısını kınadı.

Dünya'da birçok ülkede yükseköğretime erişimin yüzde 50 oranında arttığını belirten Yekta Saraç, Türkiye'de de yükseköğretime erişimin artık bir sorun olmadığının en önemli göstergesinin, 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumunun Türkiye raporu olduğunu aktardı.

ENGELLİ OLDUĞUNU SAKLAYANA ÇAĞRI

YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretim sisteminde yaklaşık 7 milyon 600 bin öğrenci olduğunu belirterek, bu öğrencilerden 39 bin 229'unu engelli öğrencilerin oluşturduğunu bildirdi.

Engelli olduğunu saklama ihtiyacı hisseden öğrenciler bulunduğunu dile getiren Yekta Saraç, öğretim üyelerinden bu öğrencilere erişilerek ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve sorunlarına çözüm bulmalarını istedi.

Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu

"ENGELLİLER İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ"

Yekta Saraç, "Engelli öğrencilerimize engelsiz bir eğitim öğretim ortamı sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarına girişte özel yetenek sınavına başvuracak engelli adaylarımız için kararlar aldık.

Sadece özel yetenek sınavında geçerli olmak üzere kullanılacak baraj puanının sınavın yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi. Özel yetenek sınavına girmek için baraj puanını geçen öğrencilerimiz bu puanı iki yıl süreyle kullanabilecek." dedi

Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu

"ÖZEL YETENEK SINAVINDA KONTENJAN AYIRDIK"

YÖK Başkanı Yekta Sraç şöyle devam etti, "Uzun süredir tartışılan bir konuyu çözüme kavuşturduk ve yeni bir yaklaşım getirerek özel yetenek sınavında engelli öğrenci kontenjanı ayırdık. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kontenjanının yüzde 10'u engelli öğrenciler için ayrıldı. ÖSYM tarafından engelli adaylarımız için dezavantajları önleyen, adaylar arasında eşitliği sağlayan sınav uygulamaları yürütüldüğünü de hatırlatmak gerekir."

Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu

Saraç, üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunan yükseköğretim kurumlarının ödüllendirilmesi ile kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına Engelsiz Üniversite Ödülleri uygulamasını başlattıklarını anlattı.

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