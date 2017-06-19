Kars'ta köylülerin korkulu rüyası: Engerek yılanları

Kağızman ilçesine bağlı Değirmendere köyünde görülen üç engerek yılanından biri bir süre önce köpekler tarafından öldürüldü. köylüler yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istedi.

"ÇOK BÜYÜK OLDUĞU İÇİN KAÇMAYA BAŞLADIM"

Değirmendere köyü sakinlerinden Fahrettin Sağın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aras Nehri kenarında bulunan bahçesini suladığı sırada engerek yılanı gördüğünü söyledi. Sağın, "Çok büyük olduğu için kaçmaya başladım. Yaklaşık 3 metre vardı. Köpekler onu görünce saldırmaya başladı, bir kısmını parçaladılar." dedi.

"YILANIN EVE GİRİP ÇOCUKLARI ZEHİRLEMESİNDEN KORKUYORUZ"

Dev yılan yüzünden uykularının kaçtığını dile getiren Sağın, zehirli olması nedeniyle bu yılanların bölgeden uzaklaştırılması için yetkililerden yardım istediklerini ifade etti.

Sağın, "Yılanın evlere girip çocukları zehirlemesinden korkuyoruz. Yılanlardan korkan bazı köylüler gündüzleri dışarıya çıkmıyor." şeklinde konuştu. Köy muhtarı Muhsin Boztaş da Fahrettin Sağın yılanı gördüğünde olay yerinde olduğunu belirterek, korkusunu dile getirdi.

"AĞACA TIRMANDIM"

Boztaş, "Tarla sularken Fahrettin Sağın'ın 'Kaç, koca bir yılan sana doğru geliyor' diye bağırması üzerine hemen ağaca tırmandım." dedi. Yılanın gövdesinin çok kalın olduğunu ifade eden Boztaş, şunları anlattı:

"Aras Nehri'nin yanında tarlalarımız, çayırlarımız var. Yılan korkusundan tarlamızı tek başımıza sulayamıyoruz, sürekli 2 ve 3 kişi olarak ayaklarımızda çizmeyle suluyoruz. Çünkü engerek yılanları her tarafta var. Çok zehirli olduğu için çok korkuyoruz. Çocuklar geceleri uyuyamıyor, gündüzleri dışarı çıkamıyor."

ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Kars Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Murat Doğanay da engerek yılanlarının sırt bölgesinin renginin genel olarak grimsi, kahverengi ve bu renk tonlarında olduğunu söyledi. Bu türün, Türkiye'deki en zehirli yılanlar arasında yer aldığını belirten Doğanay, şunları kaydetti:

"Engerek yılanları genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Avlarını sabahın erken saatlerinde ya da geceleyin avlarlar. Yemeden önce zehirleyerek öldürürler. Vatandaşlarımız bu yılanlara karşı dikkatli olsun. Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar vaktini daha çok dinlenerek geçirirler. Genel olarak canlı doğururlar. Bazı bölgelerde de yumurtlarlar. Yumurta 1 ay içinde açılır."





Doğanay, bu yılanların ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşadığını, rakımı bin 500'e kadar olan bölgelerde bulunabildiklerini ifade ederek, "Bu yılanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler." bilgisini aktardı. Murat Doğanay, Aras Nehri kenarındaki köylerde görülen yılanlarla ilgili araştırmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

