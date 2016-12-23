Engie'den nükleer santral açıklaması

Fransız enerji şirketi Engie tarafından, bazı basın organlarında yer alan haberlerdeki, "Engie nükleerden çıkma politikası kapsamında Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral projesinden çekildiğini açıkladı." ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Engie'den yapılan açıklamada, şirketin bütün ortaklarıyla beraber Sinop'ta yaptığı fizibilite çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Sinop Nükleer Santral Projesi'nin fizibilite çalışmaları, teknik, ticari, yasal ve lisanssal açılardan yapılabilirlik değerlendirmeleri Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte Engie-Itochu ve Elektrik Üretim AŞ tarafından devam etmektedir. Keza, projeye yönelik her türlü karar, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Daha önce kamuoyunda GDF Suez olarak bilinen şirket, Nisan 2015'te adını Engie olarak değiştirmişti.

Sinop nükleere ilişkin fizibilite çalışmalarının, ancak Mart 2018'den sonra tamamlanabileceği tahmin ediliyor.

Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. 20 milyar dolarlık santral projesinin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye girmesi planlanıyor.