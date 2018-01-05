Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor

Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşamaya başladı. Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zeka, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Cansu Dere’nin kalbini Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi.

ANADOLU YAKASINDA TAKILIYORLAR

Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor. İkili bunun için de buluşma yerlerini Engin Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Cansu Dere ve Engin Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.