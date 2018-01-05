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Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor

Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 08:34..
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Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile Cansu Dere  aşk yaşamaya başladı. Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zeka, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Cansu Dere’nin kalbini Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi.

Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor

ANADOLU YAKASINDA TAKILIYORLAR

Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor. İkili bunun için de buluşma yerlerini Engin Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Cansu Dere ve Engin Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.

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