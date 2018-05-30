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Engin Altan Düzyatan: Hala inanamıyorum

Engin altan Düzyatan, iki gün önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Arda Öziri hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 06:40..
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Engin Altan Düzyatan, motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu arkadaşı Arda Öziri’nin ölümüne hala inanamadığını söyledi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Önceki akşam bir balıkçıdan eşi Neslişah Alkoçlar’la iftar yemeği yiyen Engin Altan Düzyatan, mekan çıkışı “Diriliş Ertuğrul”da aynı seti paylaştığı, okul arkadaşı Arda Öziri’yle ilgili sorulara yanıt verdi. Oyuncu, “Kaybımız büyük. Canım arkadaşıma Allah’tan rahmet diliyorum. Oyuncu camiasının ve ailesinin başı sağ olsun. Hala inanamıyorum, çok üzgünüm” dedi.

Engin Altan Düzyatan: Hala inanamıyorum

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