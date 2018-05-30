1 Burcu Esmersoy: Çocuk da sürpriz olsun Yeni gelin Burcu Esmersoy'u çocuk sorusu utandırdı.

2 Taksiciler UBER kararından memnun Korsan taksiler için yapılan belge iptali ve 2 yıllık yasak UBER'i de etkileyince taksiciler bu durumdan memnuniyetini dile getirdi.

3 Alişan: Altınlar kasada Alişan, düğününde en çok merak edilen takılan altınlar hakkında açıklama yaptı.

4 Deri kanseri teşhisinde yapay zeka, insana fark attı Deri kanserinin teşhisinde bilgisayar teknolojisinin dermatologlara göre daha başarılı olduğu belirlendi.

5 Engin Altan Düzyatan: Hala inanamıyorum Engin altan Düzyatan, iki gün önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Arda Öziri hakkında konuştu.

6 Av tüfeğiyle kafasına ateş ederken omzundan vuruldu Zonguldak'ta tüfeğiyle intihar etmek isteyen bir kişi, kendini omzundan yaralandı.