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Engin Altay: Cumhurbaşkanı'nı sandıkta biz yiyeceğiz

Meclis'te 'diktatör' tartışması yaşanırken CHP Grup Başkanvekili Altay'ın Cumhurbaşkanı'nı biz yiyeceğiz sözleri vekilleri güldürdü.

31.10.2017 - 19:03
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Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretlerin ardından bugün TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasındaki tartışmalar devam etti.

"AK PARTİ DİYORDUNUZ NE OLDU?"

Bu tartışmalar devam ederken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın; "Sizin sevmediğiniz, on beş yıldan beri yenemediğiniz, bu milletle beraber yol yürüyen o adam. O yüzden bir daha söylüyorum, değerli arkadaşlar, bir konu gözden kaçmasın; her uluslararası girişimin olduğu yerde benzer ithamlar olmuş, “Diktatör” demişler, uluslararası güçlere “Kulaklarınızı açın.” demişler. Biz bu oyunun niçin olduğunu biliyoruz. Bundan iki, üç ay önce “Sakin olun, AKP demeyin, AK PARTİ deyin.” diyordunuz. Ne oldu şimdi?" sözlerine CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay cevap verdi.

Engin Altay: Cumhurbaşkanı'nı sandıkta biz yiyeceğiz VİDEO

"BİZ YİYECEĞİZ"

Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP'nin Grup Başkanvekili Altay; "Sanıyorum Sayın Bülent Bey bir de şöyle bir şey söyledi, “Dış odaklara mesaj” gibi bir şey söyledi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ne dış odaklara ne de darbecilere yedirmeyiz, onu sandıkta biz yiyeceğiz. Onu sandıkta biz yiyeceğiz." diye konuştu.

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