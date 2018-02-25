Engin Geçtan'ın ardından bıraktığı kitaplar

Türk psikiyatri profesörü, psikoterapist ve yazar Engin Geçtan geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılarak sonsuzluğa yürüdü. 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü yazar fikirleriyle belleğimizde yaşamaya devam edecek.
1932 yılında İzmir’de doğan Prof. Dr. Engin Geçtan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve uzmanlık eğitimini New York ve Columbia Üniversitelerinde Psikoloji e Nöroloji üzerine aldı. Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra ODTÜ, Ankara, Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak yer aldı.
Psikiyatri alanındaki uzmanlığı ve yazdığı kitaplarla tanıdığımız Prof. Dr. Engin Geçtan, aynı zamanda romanlarıyla da edebiyat dünyasında yer edindi. Pof. Geçtan, ülkemizin yetiştirdiği en seçkin düşünürler arasına adını yazdırdı. Kitap Ayracı olarak, Gençtan'ın kaleme aldığı kitaplarını sizler için hazırladık.
Ruhu şad olsun...
İNSAN OLMAK
İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında, Engin Geçtan insan olmanın erdemlerini anlatıyor.
Yayınevi: Metıi Yayınları
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 184
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ORADA BİR ARADA
Meslek hayatı boyunca, otuz yılı aşkın bir zaman sürdürdüğü grup psikoterapi seanslarından karakteristik bir kesit aktarıyor Engin Geçtan.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 120
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VAROLUŞ VE PSİKİYATRİ
Geçtan'ın şimdi kırk yılı aşmış meslek yaşamı boyunca geçirdiği düşünsel dönüşümleri de içerdiğinden, bir anlamda deneyimsel-düşünsel bir otobiyografi de sayılabilir Varoluş ve Psikiyatri.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 208
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KIZARMIŞ PALAMUT KOKUSU
Terk etmiş olduğum ya da terk etmek üzere olduğum insanlar beni terk etmişlerdi...
Burada ya da geldiğim yerde de olsam, geçmişi yeniden yakalama umudu boş bir beklenti, insan hiçbir şeyi bıraktığı yerde bulamyor, kızarmış palamutun kokusunu bile...
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2013
Dili: Türkçe
Syf: 242
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DERSAADET'TE DANS
Dersaadet'te Dans, nasıl ve ne zaman girildiği bilinemeyen bir çağın başdöndürücü dansından öylece seçilivermiş, sıradan bir mikrokozmosun masalı.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 248
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ZAMANE
Engin Geçtan geniş bir zaman aralığında, Türkiye'de yaşanan süreçlere uzmanlık alanı olan psikiyatri perspektifinden bakıyor, toplumun ve bireylerin değişmesine dair değerlendirmeler ve yorumlarda bulunuyor.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 104
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KIRMIZI KİTAP
Kırmızı Kitap, her okuyuşunuzda biraz daha farklılık kazanacak.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 208
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BİR GÜNLÜK YERİM KALDI İSTER MİSİNİZ?
Dört kişilik bir hikâye..
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 128
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PSİKANALİZ VE SONRASI
Geçtan'ın, Freud'un ortaya koyduğu başlangıç ve temellerle, başta Adler, Jung, Rank, Horney ve Sullivan olmak üzere daha sonraki birçok kuramın sürekliliğini kuran bu kitabının, çok güzel ve anlaşılır yazılmış, temel bir giriş niteliği taşıyor.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2012
Dili: Türkçe
Syf: 328
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RASTGELE BEN
Rastgele Ben, yakın bir dosta anlatır gibi kaleme alınmış bir anlatı.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 176
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MESELA SAAT ONDA
Engin Geçtan yine keskin bir zekâ, mizahi ama sert bir eleştirellik ve her şeye rağmen koruduğu bir iyimserlikle bu kez İstanbul'un muhtelif semtleri, zamanları, kuşakları ve yaşamları arasında geziyor.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2015
Dili: Türkçe
Syf: 280
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TREN
İnsanlık tarihi boyunca yaşamış ve artık hayatta olmayan herkes trenin dışındaydı, mağara adamından çağdaş görünümlülere kadar.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2004
Dili: Türkçe
Syf: 250
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SEYYAR
Engin Geçtan ile yapılmış bir söyleşiler kitabı Seyyar.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2015
Dili: Türkçe
Syf: 192
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KİMBİLİR
Engin Geçtan, psikiyatri alanında kırk yıldır sürdürmekte olduğu çalışmaların bu aşamasında, psikiyatriye, ülkemiz insanına ve bugün kaosun kenarında yaşanan süreçlere bakışını dile getiriyor.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2014
Dili: Türkçe
Syf: 127
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KURU SU
Engin Geçtan'dan iklimin altüst olduğu 2012 yılının Aralık ayında geçen bir İstanbul romanı: Kuru Su.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2008
Dili: Türkçe
Syf: 240
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PSİKODİNAMİK PSİKİYATRİ VE NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR
Engin Geçtan'ın 1975'te yayımlanan bu ilk kitabı, yalnızca akademik çevrelerde yaygın biçimde kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda dinamik psikiyatri alanına ilgi duyan geniş bir okur kesiminin de başucu kitabı olmuş, on altı baskı yapmış klasik bir yapıt.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2015
Dili: Türkçe
Syf: 288
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HAYAT
Büyük kent insanın sık kullandığı uyuşturuculardan biri de hız. Aynı şey, telaşsız da aynı sürede yapılabilir, üstelik yapılacak şeye ayrılan zaman ve enerjinin bir bölümü seferberlik sırasında tüketilmeden.
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 176
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]