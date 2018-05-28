Engin Hepileri: En güzel armağanımızı taşıyan kadınım

Ünlü oyuncu Engin Hepileri kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Bebek bekleyen çift önceki gün evliliklerinin 3. yıldönümünü sosyal medya hesaparından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Beyza Şekerci Hepileri:

"ÜÇÜNCÜ YILIMIZ 3. ÜYEMİZİ BEKLİYORUZ"

"27.05.2015 Hayatımın en güzel günlerinin başlangıcına 'Evet' dediğim ilk gündü o gün. Şimdi ise çok başka bir heyecanın içinde, üçüncü yılımızda 3. üyemizi bekliyoruz. Çok şükür Aşkım, sevgilim, sırdaşım, koca yüreklim seni seviyorum. Nice sağlıklı uzun ömürlerimiz olsun, Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin."

Engin Hepileri:

"MİS KOKULUM"

"27.05.2018 Mis kokulum. Güzel yüreklim. 3. yılımızda en güzel armağanımızı taşıyan kadınım. Nice sağlıkla, huzurla, aşkla geçen yıldönümlerimize.Seni seviyorum."