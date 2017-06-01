Engin Öztürk-İdil Fırat çifti yine ayrıldı

İdil Fırat, iki yıl önce oyuncu Engin Öztürk ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, bir dargın bir barışık ilişkilerini son olarak devam ettirme kararı almıştı. Hatta kısa bir sünre önce ikilinin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.

BU İLİŞKİ DİKİŞ TUTMADI

Ancak, birbirlerine birçok kez daha şans tanıyan Fırat ve Öztürk, ilişkilerinde dikiş tutturamadı.

SOSYAL MEDYADAN DA SİLDİLER

Ünlü çiftin yine ayrıldığı konuşuluyor. Çalkantılı beraberlikleri süresince birbirlerini sosyal medyada takip eden ikili, son ayrılık kararından sonra takibi de bıraktı.