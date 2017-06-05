Engincan Ural'ı soydular

Şarkıcı Sibel Can'ın yurtdışında eğitim gören oğlu Engincan Ural, geçen günlerde Türkiye'ye geldi. Şişli'de bulunan lüks bir otelde konaklayan Engincan Ural, odasında bulunan değerli eşyalarını yerinde göremedi. Bunun üzerine otel görevlilerine başvuran Engincan Ural'ın ihbarı sonrası güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Kamera kayıtlarından Engincan Ural'ın saat 11.00 sıralarında kapısını açık bıraktığı anda yan odada ikamet eden Sait M.'nin içeri girdiği, birkaç dakika sonra koşarak odasına geçtiği tespit edildi.

'KENDİ ODAM ZANNETMİŞTİM'

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sait M., hırsızlık olayını kabul ederek, "Alkollüydüm. Kendi odam zannettiğim için yan odaya girmişim. Ardından pahalı eşyaları görünce alıp kendi odama götürdüm. Pişmanım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Engincan Ural'ın müşteki olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Sait M. hakkında, "Konut dokunmaz lığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından 12.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.