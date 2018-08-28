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Enigma nedir

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesine Enigma adı verilir.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 18:02..
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II.Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren elektromanyetik bir şifre çözücüdür. Bu çözücü sayesinde Nazi Almanyası'nın saldırları tespit edilmiş, önlenmiştir

Bilgisayar biliminin kurucularından sayılan Alan Turing tarafından icat edilen bu cihaz, II. Dünya Savaşı sırasında Alman Lorenz SZ40/42 şifre sisteminin çözülmesi işleminde olasılık hesaplayıcı olarak kullanılmıştır.

II. Dünya Savaşı ve stratejik planların aktarılmasında kullanılan şifre sistemleri ve bunların çözülmesinde kullanılan algoritmalar, buluşlar, şifre çözücü makineler bir anlamda bilgisayar biliminin doğmasına neden olmuş ve savaşın seyrini değitirmiştir.

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