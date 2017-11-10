Enis Berberoğlu, 1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin Berberoğlu hakkında verdiği bozma kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iade edilmesinin ardından, dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne ulaştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 308. maddesi uyarınca, 2. Ceza Dairesi'nin önceki kararının kaldırılması ve yargılamanın istinafta yapılması için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Başsavcılığın itirazını yerinde görerek bozma kararından rücu etti ve dosyayı esasa kaydetti.

1 ARALIK'TA YARGILANACAK

Daire, bu kapsamda Enis Berberoğlu'nun yargılamasının 1 Aralık'ta yapılmasına karar verdi. Daire, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

MİT TIRLARI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklamıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuş ve dava dosyasını İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Söz konusu bozma kararının görüldüsünü yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına şerh düşmüştü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmişti.