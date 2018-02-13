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Enis Berberoğlu casusluk suçundan beraat etti

25 yıl hapis cezası alan Berberoğlu itiraz üzerine yeniden yargılandı. Casusluk suçlamasından beraat eden Berberoğlu'nun 25 yıllık cezası 5 yıl 10 aya düştü.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 16:22..
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Enis Berberoğlu casusluk suçundan beraat etti

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklamıştı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Dosyayı yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, itiraz üzerine, bozma kararından rücu ederek, Enis Berberoğlu'nun istinafta yargılanması amacıyla duruşma günü verdi.

BERBEROĞLU SEGBİS'LE BAĞLANDI

Bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu kaldığı Maltepe Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

CASUSLUK SUÇLAMASINDAN BERAAT ETTİ

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan ceza dairesi, sanık Enis Berberoğlu'na "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.

Berberoğlu casusluk suçlamasından ise ceza almadı.

İYİ HAL İNDİRİMİ

7 yıl hapis cezası alan Berberoğlu'nun, iyi hal indirimiyle cezası 5 yıl 10 aya kadar düşürüldü.

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