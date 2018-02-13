Enis Berberoğlu casusluk suçundan beraat etti

Erdoğan: Hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık

Oğlum bak git videosu ile fenomen olan çocuk o anları anlattı

İzledikleri çizgi filmdeki animasyon karakterleri taklit ederek yeteneklerini sergileyen sevimli kardeşler izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Bursa’da eşini 5 yerinden bıçaklayan Ümit Yıldırım, ilk kez çıktığı hakim karşısında, "Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir galibiyetinden sonra öğrencilerine "Bu galibiyet bize şampiyonluk yolunu açtı. Şimdi her şey elimizde" dedi.

Almanya'nın yokuşa sürdüğü tank modernizasyonu konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Alman hükümetinin 'hayır' demesine rağmen Rheinmetall firmasının BMC ile modernize anlaşması yaptığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırdan Afrin merkeze doğru ilerlerken, yeni askeri birlikler de bölgeye sevk ediliyor. Yeni sevklerle TSK'nın bölgedeki etkinliği daha da artıyor.

1 Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu Beynine pıhtı atması sonucu girişimsel işlem uygulanan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen sanatçı Kadir İnanır'ın kendine gelir gelmez Afrin'i sorduğu öğrenildi.

2 Şehide haciz olayında davacı konuştu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacısı açıklama yaptı.

3 Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde tespit edilen terör hedefleri ateş altına alındı.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Küstah bir dille Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Amerikalı generale cevap veren Erdoğan, "Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları açık." dedi.

5 Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439 Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.

6 SAT ve SAS komandoları Afrin'de Afrin'de korkulu bir bekleyiş içerisinde olan Amerika destekli teröristlere en ağır darbeyi SAT ve SAS komandoları vuracak.