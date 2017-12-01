Enis Berberoğlu için müebbet hapis talebi

MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı.

MÜEBBET İSTENDİ

Davanın "Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Duruşma salonu boşaltıldı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılandığı davada savcı, Berberoğlu için müebbet hapis istedi.

"SİLAHI ALIR, DAĞA ÇIKARIM"

Duruşmada savunma yapan Berberoğlu’nun ise, Cumhurbaşkanı'nı, bir hükümeti zor durumda bırakıp uluslararası mahkemelerde yargılatma niyeti iddiasına şiddetle karşı çıkarak, "Ben başlığında ‘Türkiye Türklerindir’ yazan gazeteyi yönettim ve Cumhuriyet’i kuran partinin milletvekiliyim. Başka bir ülkenin bu topraklarda bir hareketi olacaksa gerekirse silahı alır, ben dağa çıkarım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.