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Enis Berberoğlu'na 1 günlük izin

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kayınpederi Murat Aydın, hayatını kaybetti.

23.06.2017 - 12:15
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Durdurulan MİT TIR'larının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, kayınpederi Murat Aydın'ın cenaze törenine katılmasına karar verildi.

YARIN SAAT 18:00'E KADAR İZİNLİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Maltepe 2 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'ün, müvekkilinin, kayınpederinin cenaze törenine katılabilmesi için izin verilmesi talepli dilekçesini inceledi. Mahkeme heyeti, cenaze işlemleri Sarıyer'de yapılacağı için Berberoğlu'na yarın saat 18.00'e kadar izin verilmesine hükmetti.

Kararda, "Kendisinin ve refakat edecek güvenlik personelinin gidiş-geliş yol masrafları sanık tarafından karşılanmak kaydıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınıp yeteri kadar dış güvenlik görevlisi görevlendirilmek suretiyle izin verilmesine karar verilmiştir." denildi.

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