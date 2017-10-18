Enis Berberoğlu'na özel odada özel hizmet

MİT TIR'ları belgelerini sızdırdığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis Berberoğlu'nun fıtık ameliyatı için apar topar hastaneye yatırılmasının ardından bir skandal ortaya çıktı. Berberoğlu burada VIP (Very Important Person) oda yani özel odada konfor içinde tahliye gününü beklemiş.

HÜKÜMLÜ BERBEROĞLU'NA ÖZEL ODADA ÖZEL HİZMET

Aciliyeti bulunmamasına karşın kasık fıtığı ameliyatı için hastaneye getirilen Berberoğlu, diğer tutuklu ve hükümlülerden farklı olarak VIP odaya yerleştirildi. Anayasa Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapıldığı gün ameliyat edilen Berberoğlu için otel konforunda hizmet veren hastanenin idarecileri adeta seferber oldu. Tedavisi görevli doktorlara bırakılmayıp, tüm aşamalarda yöneticiler hazır bulundu. Uzun süre kalması planlanan CHP'li vekil için süt oda hazırlandı.

AYM KARARINA KADAR ÖZEL ODADA KALACAKTI

AYM'den tahliye kararı çıkmasını uman Berberoğlu, o tarihe kadar hastanede keyif içinde kalmayı beklerken, skandal ortaya çıktı. Berberoğlu, hızla taburcu edilerek, yeniden Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.





AVUKATI AYM'YE BAŞVURMUŞTU

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu hakkında kararı bozmuş, ancak tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Berberoğlu'nun avukatları ise geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, müvekkillerinin tahliyesini istemişlerdi. Berberoğlu, avukatlarının AYM'ye başvurduğu gün tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi'nden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.