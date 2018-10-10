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Enis Berberoğlu'na yurt dışı yasağı

MİT tırlarına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Enis Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

DHA | 10.10.2018 - 19:05..
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Enis Berberoğlu'na yurt dışı yasağı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen 8'inci celseye, tutuksuz sanıklar Enis Berberoğlu ile Erdem Gül ve avukatları katıldı.

Halen yurt dışında bulunan sanık Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise duruşmanın bitmesini adliye koridorlarında beklediler.

YURT DIŞI YASAĞININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Eylül 2018 tarihli talebiyle mahkemenin, Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat süren yargılama sonunda Enis Berberoğlu'nun yargılamanın durmasına ilişkin taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verilerek Berberoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

Sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatlarının savunma yapmaları için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine de hükmeden mahkeme, sanık avukatlarının kapalı oturumun sonlandırılması yönündeki taleplerini ise dava konusun kamu güvenliğiyle ilgili olması nedeniyle reddetti.

Duruşma, 6 Şubat'a ertelendi.

Enis Berberoğlu'na yurt dışı yasağı VİDEO

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