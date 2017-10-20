Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu devam edecek

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Berberoğlu'na verilen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına karar vermişti.

Fakat Berberoğlu'nun tutukluluğu kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle devam ediyordu.

Enis Berberoğlu'nun avukatları bozma kararının ardından tahliye talebinde bulundu. Makeme talebi reddetti.