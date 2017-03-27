Eniştesi ile kavga ederken kazayla amcasını öldürdü

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde Aralık 2015’te Tanju Özçimen, eniştesi Çetin Arıboğan ile borç- alacak anlaşmazlığı yüzünden kavga etti. Bu sırada tek katlı evinin penceresinden kavgayı gören 43 yaşındaki Selçuk Özçimen, yeğeni Tanju Özçimen'e "Neden kavga ediyorsunuz. Ayrılın" diye uyarıda bulundu.

TABANCADAN ÇIKAN KURŞUNLA AMCASINI VURDU

iddiaya göre bu anda Tanju Özçimen'in ruhsatsız tabancasından çıkan kurşun, amcası Selçuk Özçimen'in göğsüne isabet etti. Geçimini ikinci el eşya alım- satımıyla sağlayan Selçuk Özçimen kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Tanju Özçimen tutuklandı.

"EN SEVDİĞİM AMCAMDI"

Hakkında Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Tanju Özçimen ilk duruşmada, "O benim en sevdiğim amcamdı. Ona ateş etmedim" diyerek kendini şöyle savundu:

"Eniştem olan Çetin ile o gün alacak meselesi yüzünden kavga ettik. Yanımızda olan babam ayrılmamız için ikimize tokat attı. Ben bir ara elimdeki tabanca ile Çetin'e doğru hamle yaptım. Babam engel olunca, silah yere doğru ateş aldı. Kurşun benim tabancamdan çıkmışsa, isteyerek değil kaza sonucudur. Verilecek cezaya da razıyım."

9 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Daha sonraki duruşmalarda tahliye edilen Tanju Özçimen, son duruşmada da savunmasını tekrarladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Tanju Özçimen’i 'taksirle ölüme sebebiyet verme', 'genel güvenliği tehlikeye sokmak', 'basit yaralama', 'hakaret', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplam 9 yıl 9 ay 15 gün hapis ve bin lira para cezasına çarptırdı. Kararın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın tutukluluğuna karar verdi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Çetin Arıboğan ise beraat etti.









