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Ensefalit nedir

Ensefalit, beyin iltihabı olarak biliniyor.

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dg

Ensefalit, genelde viral enfeksiyonlar sonucu oluşur. Belirtileri grip şeklinde olup, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı yapar. Bunun yanı sıra zihinsel karışıklık, nöbet geçirme ve duyusal sorunlara neden olur.

BELİRTİLERİ

Kişilerde ya belirtiler açık şekilde yaşanır ya da hafif grip şeklinde olur. Başlıca belirtileri:

- Baş ağrısı

- Ateş

- Kas veya eklem ağrıları

- Yorgunluk ya da güçsüzlük

BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTIĞINDA DOKTORA GİDİLMELİ

Bazı komplikasyonlar görüldüğünde hemen doktora başvurulmalıdır.

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