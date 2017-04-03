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Ensonhaber WhatsApp İhbar ve İletişim Hattı

Ensonhaber.com'a ulaşmanın en basit yolunu bu metinden öğrenebilirsiniz.

03.04.2017 - 18:00
  1. Haberler
  2. İpucu

ensonhaber whatsapp

Ensonhaber WhatsApp İhbar ve İletişim Hattı bu haber sitesini takip eden tüm okuyucuların hizmetinde.

Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz tüm konularda, önemli olaylara tanıklığınızda yapmanız gereken tek şey rehberinize kaydettiğiniz "0533 378 2000" telefon numarasına mesajlaşma uygulaması deyince akla ilk gelen uygulama olan WhatsApp üzerinden ulaşmak.

Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'na göndereceğiniz dökümanlar, ekran görüntüleri, fotoğraflar veya videolar Ensonhaber'in haber merkezince incelenecektir.

Ayrıca haberlerinizi sosyal medyadan önce Ensonhaber WhatsApp iletişimi üzerinden paylaşarak kısa sürede çok daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'nı sadece haber geçmek için değil; görüşlerinizi, eleştirilerinizi, farklı bakış açılarınızı sunabileceğiniz bir İletişim Hattı olarak da kullanabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken şey "0533 378 2000" numarasını hemen telefon rehberinize kaydetmek!

Ensonhaber WhatsApp İhbar ve İletişim Hattı

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