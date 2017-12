Ensonhaber'in gözüyle 2017

2018'e saatler kaldı. ENSONHABER, 2017 yılında yine çok yankı uyandıran manşetlere imza attı.

Bildiğiniz gibi, ENSONHABER olarak kendimize has üslubumuzla, kendi belirlediğimiz bir gündem güdüyoruz. Onlarca fotoğrafı kare kare inceleyip, upuzun yazıları satır satır okuyup kıyıda köşede kalmış ayrıntıları yakalayarak farklı bir yorumla sunduğumuz gündemimizin, 2017'de öne çıkan manşetlerini sizin için kronolojik olarak derledik.

Her zaman olduğu gibi farklı bir yorumla sunduğumuz gündemimizin 2017'de öne çıkan manşetlerini sizin için kronolojik olarak aylara bölerek derledik.

OCAK

02.01.2017 Barbaros Şansal, yamaklıktan ustalığa geçmek için iğne- iplik- makas değil, ağzını kullanmayı seçti. Değil ustalıktan yamaklığa, hiçbir yere varamadı… Ağzından çıkan sözler şöyleydi: "B*kunda boğul Türkiye"

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

06.01.2017 2017'yi karsız bitiriyoruz diyenlere, sene başındaki kar yağışlarını hatırlatmak isteriz. Öyle ki kış lastiği kullanmayanlar bizi epey üzdü...

Karla birlikte İstanbul'da trafik felç oldu

08.01.2017 Dosta güven, düşmana korku veren şanlı ordumuz, 2017'de de terörle mücadelesini aman demeden sürdürdü.

Karda kışta da PKK'ya aman yok

11.01.2017 ABD'nin ilk siyahi başkanı Barack Obama, gelirken getirdiği umudu çok yaşatmadığı gibi giderken de tamamen götürdü.

Obama veda etti

11.01.2017 Şimdilerde FETÖ skandallarına şaşırmayı bırakmış olsak da zamanında epey şaşırdık...

'Cemaat'in 3 bin kişilik fuhuş ordusu vardı'

14.01.2017 Her yıl olduğu gibi 2017'de müfredat değişikliği epey ses getirdi. En çok ses ise Evrim teorisyenlerinden geldi...

Evrim Teorisi yeni müfredatta yok

19.01.2017 CHP eski vekillerinden Aylin Nazlıaka, kendini yalnızca TBMM kürsüsüne değil, aynı zamanda gündeme de kelepçelemişti.

Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

21.01.2017 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu seçim çalışmalarında çılgın kareler ortaya çıktı.

Hayırcılar çok komiksiniz

ŞUBAT

01.02.2017 Yunan Savunma Bakanı, helikopterden Kardak'a çelenk attı. Başka ne yapabilirdi ki...

Yunan bakandan Kardak'a çelenk

01.02.2017 CHP'li vekil Özgür Özel, referandum için vatandaşlardan sıra dışı bir talepte bulundu.

CHP'den seçmene çağrı: Gerekirse otostop çekin





01.02.2017 Teröristleri cesaretlendiren açıklamalarından sonra Mahsun Kırmızıgül, gişede aradığını bulamadı.

Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede hüsrana uğradı

08.02.2017 CHP'li vekiller, Anayasa Değişikliği Refarandumu'nda Hayır çıkması için lokma döktü.

CHP'li vekiller hayır lokması dağıttı

13.02.2017 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de de gündem belirleyici aktördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Başbakanı'nı kabul etti

10.03.2017 CHP'li vekil Mustafa Balbay, çareyi martılarda aradı.

Martıyla konuşan CHP'li vekil





24.03.2017 Anayasa Değişikliği'yle biz Türkler kadar ilgilenen Almanlar'ın yoga temalı 'Hayır'a destek şovuna hâlâ anlam verebilmiş değiliz...

Alman gazetesinden yogalı 'hayır' paylaşımı

25.03.2017 Komşumuz Yunanistan'ın başbakanı Aleksis Çipras'la yakın fotoğraf veren tek kişi Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olmuştu. O da sonra emekli oldu...

AB'nin tarihi zirvesinde Çipras'ı takan yok





NİSAN

07.04.2017 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun siyasi hayatına rağmen torunlarını ihmal etmeyen bir dede.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

10.04.2017 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinop konuşması sırasında kameralara takılan küçük bir kız, yoğun siyasete renk kattı.

Küçük kızdan Kılıçdaroğlu'na 'Yav he he'

12.04.2017 Türkiye'nin ekseninin kaymasından rahatsız olanlara hak verdik... Çünkü nereye kaydığımızı çok biliyoruz...

İngiliz Economist'ten Türkiye kayıyor kapağı

16.04.2017 Anayasa referandumuyla Türkler kadar ilgili olan Almanlar'ın korkularına da hak verdik...

Alman basını Türkiye'deki referandumla yakından ilgili

16.04.2017 Hülya Avşar'ın ekranlarda büyüyen kızı Zehra, referandum oyunu açıkladı.

Zehra Çilingiroğlu 'hayır' oyu kullandı

MAYIS

01.05.2017 Bu ülkede heykel sanatı ölmüyorsa CHP sayesinde... Hakkını teslim edelim...

CHP'li belediye eşek heykeli açtı

02.05.2017 Alman İçişleri Bakanı, Alman hâkim kültürüne sahip olmayan göçmenleri ülkesine istemediğini açıkladı. Neyse ki bizim hâkim kültürümüz "Ne olursan ol, yine gel" üzerine kurulu.

Almanya İçişleri Bakanı Goethe okumayan gelmesin dedi





12.05.2017 Haber sunumuyla olduğu kadar dövmeleriyle de dikkat çeken Fatih Portakal, 2017'de yeni bir dövme sahibi oldu.

Fatih Portakal deniz kızı dövmesi yaptırdı

30.05.2017 Fitch notu ‘AAA’ olan İzmir'i vuran sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden olurken birçok aracı önüne katıp götürdü, üst üste yığdı

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

HAZİRAN

08.06.2017 Son günlerde olduğu gibi 6 ay öncede rezidanslarıyla gündemde olan CHP’li vekil Gamze Akkuş İlgezdi, yoksul edebiyatı yapmak istedi. Elbette beceremedi…

Gamze Akkuş İlgezdi'nin yoksulluk konuşması





19.06.2017 Beşiktaş Belediyesi, belediye binasına astığı LGBT bayrağıyla renklendirdiği gündem, kısa sürdü. Bayrağı kaldırıp sosyal medya paylaşımlarını sildiler...

Beşiktaş Belediyesi, binasına LGBTİ bayrağı astı

21.06.2017 PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında alışık olmadığımız çekik gözler, dik kafalar gördük...

Japonya vatandaşı terör örgütü YPG'ye katıldı





24.06.2017 Çok yoğun, sık sık da sarsıcı gündemde peki hiç mi rahat etmedik? Elbette ettik... Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen İstanbullular, tatile çıkınca kalanlar çok rahat etti.

Tatilciler gitti trafik rahatladı

TEMMUZ

13.07.2017 Ah asalet, demokrasiden de mi büyüksün? Hem de koskoca İngiltere'nin başbakanına diz çöktürecek kadar...

Kraliçe Elizabeth'i gören Theresa May diz çöktü

15.07.2017 15.07.2017 15 Temmuz kanlı darbe girişimini milletin gücü bastırdı. Şehitlerimizi andık, gazilerimizin yaralarını sardık. FETÖ ile mücadeleye devam ediyoruz. Edeceğiz!

Millet 1 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri alt etti

23.07.2017 Ülkenin bir yerlerinde güzel bir şeyler oluyorsa, hemen çatlak seslerin itirazları yükseliyor. Bu sefer fünikülerle yükseldi.

Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'na itirazlar var

AĞUSTOS

01.08.2017 TSK'nın İHA'lı SİHA'lı üstün teknolojisi karşısında PKK boş durur mu? Onlar da teknolojiye ayak uydurdu. Tabi biraz yanlış anladılar...

PKK'nın alüminyum kostümü

14.08.2017 Hep Ensonhaber manşetlerine mi güleceğiz? Mesela Türkiye Gazetesi'nin bu manşetini çok sevmiştik.

Türkiye gazetesinin Hayati Yazıcı röportajı

16.08.2017 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış adreslere yaptığı başvurular 2017'de de devam etti. AB'den ayrılan İngilizler’e, AB sitemi de bunlardan biri olarak tarihte yerini aldı.

Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yanlış kişiye şikayet etti



19.08.2017 PKK'lı teröristlerin şemsiye açılımı, bu yıl bizi en çok güldürenler listesinde...

Şemsiyeli teröristin sonu

22.08.2017 Maç sırasında sahaya dalan emniyet amirinin telefon konuşması hâlâ gizemini koruyor...

Maç oynanırken sahaya giren emniyet amiri

23.08.2017 CHP'liler ellerine yüzlerine bulaşan atletli PR çalışmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mayolu fotoğraflarıyla aklamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun atleti Atatürk'ün mayosu

24.08.2017 And the 2017 hanımcılık award goes to Serdar Ortaç... Editör burada diyor ki; 2017'nin hanımcılık ödülü Serdar Ortaç'ın oldu.

Serdar Ortaç'ın yeni tatil fotoğrafları

EYLÜL

06.09.2017 Üyeleri için bile cazibesini yitiren Avrupa Birliği, Türkiye'yi baskılayabilecek argümanları kalmayan Merkel'in son kartı... Peki bu bizim ne kadar umrumuzda?

Merkel: Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin taraftarı olmadım

07.09.2017 Üyeleri için bile cazibesini yitiren Avrupa Birliği, Türkiye'yi baskılayabilecek argümanları kalmayan Merkel'in son kartı... Peki bu bizim ne kadar umrumuzda?

CHP, Türkiye düşmanı Martin Schulz ile yakınlaşıyor

08.09.2017 Türkiye düşmanlarıyla yakın ilişkilerden çekinmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Martin Schulz ile yakınlığı da gözümüzden kaçmadı.

Aslı Aydıntaşbaş'tan beyin yakan tweet

11.09.2017 Sadece Aslı'yı mı üzdü büyüme rakamları? Türkiye'nin 'dost ve müttefiki' ülkelerden Almanları da çok üzdü.

Türkiye'nin büyüme rakamları Alman medyasında

12.09.2017 Manşetlerimizden sık sık nasibini alanlar yalnızca dış basın değil tabi ki... İç basından da lafımızı esirgemedik. Cumhuriyet'in bu tweet'ine sessiz kalmak insanlığa sığmaz!

Cumhuriyet'in haber dilindeki iğrençlik





14.09.2017 FETÖ'cülerin bitmek bilmeyen fantazilerinden biri... S-400 anlaşması 29 Aralık’ta yapıldı. Söylemeyin bu ite. Çoluğumuz çocuğumuz var...

S-400'ler Fetullahçılara da dokundu

15.09.2017 Demirtaş'la birlikte sallaması sonuç vermeyen CHP'li vekil Şafak Pavey, sağlık sorunları nedeniyle vekillikten istifa etti.

Şafak Pavey'den milletvekilliğinden istifa kararı

18.09.2017 Müslümanlığın kıblesi, kutsal mekanımız Kabe'nin imamının, ABD sempatisi İslam aleminde şok etkisi yarattı.

Kabe imamı Sudeysi'den skandal sözler

20.09.2017 Kandil’in kadrolu gazetecisi Banu Güven, klasikleşen mâlum muhalif tavrı takınanlardan oldu. Banu da ülkesini dış basına verdiği röportajlarla şikayet etti. Hem de uyduruk hikayelerle...

Banu Güven ülkesini şikayet edenler arasına katıldı

25.09.2017 IKBY'de yapılan gayri meşru bağımsızlık referandumunun ardından kutlamada açılan bayraklar referandumun kendisi kadar şaşırttı.

Erbil'de İsrail ve ABD bayraklı kutlama





EKİM

04.10.2017 Objektiflere, ah pardon... Güvenlik güçlerinin istihbaratına takılan PKK'lılar, tatilde üstsüz poz verdi...

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

06.10.2017 Kar kış dağ bayır demeden teröre geçit vermemek için çalışan Mehmetçik'in hakkını iki cihanda ödeyemeyiz!

Mehmetçik Kato Dağı'nda PKK'nın peşinde

17.10.2017 Ülkedeki güven ortamından kendine pay çıkaran ABD Büyükelçisi John Bass'ın 'Türkiye'de saldırı olmuyorsa bizim sayemizde' sözlerini Mersin'deki saldırıdan hemen önce sarfetmiş olması, 2017'nin açıklanamayanları arasında yer alıyor.

Mersin saldırısından önce John Bass'ın dikkat çeken sözü

25.10.2017 Tarafsız ve objektif kelimelerini dilinden düşürmeyen FOX tv sunucularından Fatih Portakal'ın İYİ Parti güzellemesi aklımıza yer etti

Fatih Portakal İyi Parti'sinin logosunu beğendi

KASIM

06.11.2017 TTek adamlıkla yönetilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kongresinde bir olay... Parti içi bölünmeler, kaba kuvvet kullanmaya, hatta polis müdahalesine kadar ilerledi...

CHP kongresinde yumruklar konuştu

09.11.2017 Dış güçlerin tehdit ve şantajları 2017'de de soluksuz sürdü. Boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz!

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

20.11.2017 İzmir halkı, tam da yetersiz alt yapısı nedeniyle susuzlukla boğuştuğu günlerde, Fitch'ten gelen AAA notuyla serinledi.

Fitch, İzmir'in 'AAA' notunu bir kez daha onayladı

25.11.2017 Türkiye'de basın özgürlüğü yok diye ağlaşanların başında gelen Rus medyası, kendi ülkesindeki 'Yabancı Medya Yasası'na sessiz kaldı.

Rusya'daki uluslararası medyalar artık yabancı unsur

28.11.2017 Göreve geldiğinden beri sansasyonel çıkışları bir yana, bir devlet başkanından ziyade silah tüccarı gibi hareket etmesiyle dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, manşetlerimizde kendine sık yer bulanlardan…

Trump'tan 10 ayda 49 milyar dolarlık silah satışı

ARALIK

01.12.2017 Almanlar'ın Türkiye ile uğraşları, kuramadıkları koalisyon nedeniyle sekteye uğradı. İster koalisyonla ister tek tek gelin, topunuz gelin!

Almanya'da siyasi kriz devam ediyor

04.12.2017 Vatanın sağı solu yetenek dolu, tahta kayak takımlı Karadenizliler'e tekrar alkış alalım lütfen...

Tahta kayak takımlarıyla snowboard ustalarına taş çıkarıyorlar

07.12.2017 Reza Zarrab'ın gündemdeki yeri, epey farklı bir noktaya geldi.

Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz etti

07.12.2017 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan mevkidaşına verdiği ayar, Yunan medyasında kurt- kuzu ilişkisiyle lanse edildi. Burada kuzu Yunan Cumhurbaşkanı oluyor...

Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

14.12.2017 Seçkimizde yılı güzel bitirmek adına üzücü haberlere yer vermemeye özen gösterdiysek de bazı anları atlayamadık. Canımız, ciğerimiz Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce işgali...

Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

15.12.2017 Umudumuz gençlerimiz... Ne yazık ki koreografi olayını epey abarttı..

Arsinli öğrencilerden Kudüs koreografisi