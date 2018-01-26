Eoin Colfer’in 'Ve Başka Bir Şey Daha' kitabı raflarda

Tekrar Tekrar okumak isteyeceğiniz, hayal gücünüze hitap eden ve bambaşka evrenlere gözünüzü açmaya çalışan Otostopçunu Galaksi Rehberi üçleme serisi, altıncı kitabı Ve Başka Bir Şey Daha ile yine Alfa Yayınları’nda. Daha önce ciltli, beş kitap bir arada ve beş kitap ayrı olarak yayınlanan serinin altıncı kitabı Eoin Colfer’in eşsiz kaleminden döküldü.

Evrenin her tarafındaki uzun mesafe yolcularının en sevdiği kitap olan Otostopçunun Galaksi Rehberi yoluna devam ediyor.

Evet, yanlış duymadınız, galaksimiz hala otostop çekmek için en uygun yerlerden biri. Ve işin en güzel yanı da etrafımız tamamen eski dostlarımızla çevrili. Hatırlıyorsunuzdur, Çoğunlukla Zararsız adlı kitapta Arthur, Ford, Random ve Trillian’ı sevgili Yerküremiz Vogonlar tarafından bir kere daha parçalanırken bırakmıştık geçen sefer.

İşte yeni maceramız tam da o noktadan başlıyor. Şimdi bir düşünün ya kahramanlarımız bir kez daha paramparça edilen bir gezegenden kurtulmayı başarmışlarsa, ki koskoca galakside bunu başarabilecek birileri varsa, emin olun ki onlar da bizimkilerdir.

Eoin Colfer

Fantastik kurgu dünyasının sevilen serilerinden biri olan Artemis Fowl’un yazarı Eoin Colfer bu sefer çok özel bir kitapla karşınızda. Otostopçunun Galaksi Rehberi’nin okurların karşısına çıkışının otuzuncu yılı şerefine bu kez de o kaldırıyor başparmağını gökyüzüne doğru.

Ve işte huzurlarınızda

Üçlemenin Altıncı Kitabı…

Havlunuz dışında her şeyi bir yana bırakın!

Yazar: Eoin Colfer

Yayınevi: Alfa Yayınları

Baskı yılı: 2018

Syf: 416

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitapseç

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]