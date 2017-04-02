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EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine 1 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 56 bin 347 lira ceza verildi.

02.04.2017 - 08:58
  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine 1 milyon lira ceza

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

3 ŞİRKETE 1 MİLYONU AŞKIN CEZA

Buna göre, lisansın sona erdirildiği tarihten sonra akaryakıt alım satım faaliyeti yapılması, ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olması, otomasyon sisteminin kurulmaması, akaryakıt istasyonunda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi gibi sebeplerle 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 56 bin 347 lira para cezası uygulandı.

EPDK ayrıca, benzer sebeplerle 2 şirketin de yazılı savunmasını istedi.

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