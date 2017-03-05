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EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine 2 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 972 bin 787 lira ceza verildi.

05.03.2017 - 09:35
  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine 2 milyon lira ceza

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2 MİLYON LİRA CEZA

Buna göre, uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmalinde bulunulması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) otogaz istasyonunda LPG Sorumlu Müdürü olmaması ve akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi kurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi sebeplerle 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 972 bin 787 lira para cezası uygulandı.

5 ŞİRKETİN YAZILI SAVUNMASI İSTENDİ

EPDK, ayrıca benzer sebeplerle 5 şirketin de yazılı savunmasını istedi. Kurum, bir şirketin de LPG Dağıtıcı Lisansının sona erdirildiğini duyurdu.

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