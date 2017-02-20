EPDK'dan 8 akaryakıt şirketine ceza

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2 MİLYON 432 BİN LİRA PARA CEZASI

Buna göre, otomasyon sisteminin çalışmaması, akaryakıt istasyonunda bulunan tankın otomasyon sistemine bağlanmaması, otomasyon sisteminin fiilen faaliyete geçirilmemesi, otomasyon sistemine müdahale etme, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmamasına rağmen tüplü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) satışı yapma, ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal etme, hile amaçlı ürünleri akaryakıta katma, gizli akaryakıt tankı bulundurma, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme gibi nedenlerle 8 akaryakıt şirketine 2 milyon 432 bin 532 lira para cezası uygulandı.

9 ŞİRKETTEN YAZILI SAVUNMA İSTENDİ

EPDK, ayrıca benzer sebeplerle 9 şirketin de yazılı savunmasını istedi.