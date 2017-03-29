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EPDK'dan elektrik zammı açıklaması

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi

29.03.2017 - 14:13
  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPDK'dan elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar 41 lirada kalacak.

"ZAM YAPILMAYACAK"

Nisan-haziran döneminde elektrik fiyatlarının ocak-mart aylarıyla aynı tutarda olacağı belirtilen açıklamada, "1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-mart aylarında olduğu gibi nisan-haziran aylarında da yaklaşık 41 liradır" ifadeleri kullanıldı.

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