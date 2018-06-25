Epilepsi krizine sokan pokemon bölümü

Aybüke SENGİR / [email protected]

Çocukluğumuzda büyük bir zevkle izlediğimiz Pokemon'u hatırlıyorsunuzdur. Pokemon, 16 Aralık 1997 yılında, ‘Pokemon Şoku’ adı verilen bir şey yaşatmıştı. Japon televizyonunda çizgi filmin 38.bölümünü izlerken nöbet geçiren 685 kişi hastaneye kaldırıldı. ‘’Paka paka’’ ve ‘’flaş’’ isimli anime teknikleri, izleyicilerde geçici sara nöbetine, körlüğe ve bilinç kaybına yol açtı.

GÖRSEL EFEKTLER KRİZLERİ TETİKLEDİ

90’lı yılların sonundan itibaren Türkiye ve dünyadaki hayran kitlesini katlayarak artıran Pokémon, "Electric Soldier Porygon" adlı bölümle büyük bir facia yarattı. Ash ve arkadaşlarının Pokéball Transmitter makinesinin içine girerek siber alemde çıktığı yolculuk, bölümde kullanılan görsel efektler ve animasyonlar nedeniyle çocuklar için tam bir kriz tetikleyici olmuştu.

685 ÇOCUK HASTANELİK OLDU

Bölüm boyunca parlayan ve yanıp sönen kırmızı-mavi ışıklar, Pikachu'nun siber alemin etkisiyle daha da göz kamaştıran elektrik atakları ve havada uçuşup patlayan füzeler, çocuklar üzerinde çok sayıda olumsuz etki bıraktı. Yarım saat içerisinde filmi izleyen 375'i kız, 310'u erkek olmak üzere toplam 685 çocuk soluğu hastanede aldı.

‘’POKEMON SHOCK’’

Japon medyası tarafından "Pokémon Shock" olarak adlandırılan olayın ardından harekete geçen yetkililerse, bölümün bir daha yayınlanmaması için önlem aldı. Nöbet ve kriz geçirenlerin bir kısmı ambulansta iyileştirilmiş olsa da bir kısmı uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldı. Bölümün tekrarını izleyenlerin dahi nöbet geçiriyor olması durumu iyice ciddileştirmişti.

EPİLEPSİYİ TETİKLEDİ

Hastaneye kaldırılan 685 çocuğun "Fotosensitif Epilepsi" hastası olduğu, bundan ötürü bölümdeki yoğun renk değişimlerinden ve parlamalardan etkilenerek kriz geçirdikleri Japonya Sağlık Birimi tarafından onaylandı.

YAPIMCILAR VE ANİMATÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Atago Polis İstasyonu'ndaki polis memurları, Japon Ulusal Polis Ajansı tarafından aldıkları emirle, çizgi filmin içeriğini ve üretim süreci ile ilgili programın yapımcılarını ve animatörlerini gözaltına aldılar. Hepsi kısa sürede serbest bırakıldı.

12 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDENDİ

Pokemon yapımcıları, kriz geçiren kişilere tazminat olarak 12 bin dolar ödedi. Bilim adamları, bu yoğunlukta ve hızda renk yanıp sönmelerinin fotosensitif epilepsiye yol açtığını söyledi ve bölüm tüm Dünya'da yasaklandı. Bu Pokemon şirketine ders oldu ve bir daha yayınlanan bölümlerde bu tip flaş patlamalı sahneler asla görülmedi.

4 AY SONRA GİRİŞ SAHNESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu olaydan sonra, eskiden Pokemon'un renkli ve canlı bir girişi varken, artık cansız, yavaş ve renksiz sayılabilecek bir intro ile açılmaya başladı. Bir de Pokemon başlamadan önce, "Problem Inspection Report on Pocket Monster Animated Series" dedikleri kamu spotu tarzı uyarı videosu yayınlanıyordu. Bunda da fotosensitif epilepsiden ve daha birçok şeyden bahsediliyor.