Bu rahatsızlık, beyindeki oluşan anormal elektriksel aktivite ile meydana gelir.

BEYNİN ANORMAL KISA DEVRESİ

Epilepsi hastalığı, bayılma, görsel ve dalma şeklinde yaşanabilir. Bu; beynin anormal kısa devresi olarak da biliniyor.

İKİNCİL NÖBETLER DE OLABİLİR

TRT1'in sevilen sağlık programlarından 'Doktor Geldi'ye katılan Doç. Dr. Burcu Örmeci, "Epilepsi bir hastalıktır, ama epilepsi nöbetlerle karakterize edilerek birçok nöbet yaşanabilir. Aynı nöbetleri oluşturan başka hastalıklar da olabilir. Ama başka bir nedenden oluşuyorsa ona ikincil nöbet diyoruz. Mesela kafa travmasından sonra oluştuysa travmaya seconder nöbet, ama aradan aylar yıllar geçti ve nöbetler olmaya devam ettiyse bu epilepsidir." dedi.

Epilepsi nedir VİDEO