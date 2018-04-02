taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.942
USD
3,9639
EURO
4,8856
ALTIN
170,06
PETR
68,7700

Epilepsi nedir

Epilepsi, beyinde oluşan anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile oluşan bir hastalıktır.

  1. Haberler
  2. Sağlık

Bu rahatsızlık, beyindeki oluşan anormal elektriksel aktivite ile meydana gelir.

BEYNİN ANORMAL KISA DEVRESİ

Epilepsi hastalığı, bayılma, görsel ve dalma şeklinde yaşanabilir. Bu; beynin anormal kısa devresi olarak da biliniyor.

Epilepsi nedir

İKİNCİL NÖBETLER DE OLABİLİR

TRT1'in sevilen sağlık programlarından 'Doktor Geldi'ye katılan Doç. Dr. Burcu Örmeci, "Epilepsi bir hastalıktır, ama epilepsi nöbetlerle karakterize edilerek birçok nöbet yaşanabilir. Aynı nöbetleri oluşturan başka hastalıklar da olabilir. Ama başka bir nedenden oluşuyorsa ona ikincil nöbet diyoruz. Mesela kafa travmasından sonra oluştuysa travmaya seconder nöbet, ama aradan aylar yıllar geçti ve nöbetler olmaya devam ettiyse bu epilepsidir." dedi.

Epilepsi nedir VİDEO

Epilepsi nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pangolin nedir

Pangolin nedir

8
Bouba Kiki etkisi nedir

Bouba Kiki etkisi nedir

3
Acai üzümünün 5 etkileyici faydası

Acai üzümünün 5 etkileyici faydası

0
Doğal anıt nedir

Doğal anıt nedir

6
Talasemi nedir

Talasemi nedir

2
Omurga Romatizması - Ankilozan Spondilit nedir

Omurga Romatizması - Ankilozan Spondilit nedir

3
İstanbul'da denize girilebilecek yerler

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

4