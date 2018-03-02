taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.632
USD
3,8102
EURO
4,6773
ALTIN
161,38
PETR
64,2700

Eraslan: Abdülhamid Han birçok badirelere engel olmuştur

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, 2. Abdülhamid'in, Osmanlı'nın son döneminin en muktedir ve donanımlı devlet adamı olduğunu belirtti.

AA | 02.03.2018 - 03:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Türkiye sevdası olanların devleti de milleti de bütün değerleriyle iyi öğrenmeleri lazım. Abdülhamid, bunun en güzel örneğidir." dedi.

Eraslan: Abdülhamid Han birçok badirelere engel olmuştur

"OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ EN DONANIMLI DEVLET ADAMIDIR"

Prof. Dr. Eraslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğünce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen ''Abdülhamid’i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Abdülhamid Han'ın maddi, manevi, içeriden ve dışarıdan gelen sıkıntılara rağmen devletin bekasını düşündüğünü belirten Eraslan, ''Mandacı aydınlara karşı devletine olan inancı tam, istiklal ve birlik düşüncesinde olan Han, bu zihniyetle devlet idaresini sürdürmüştür. 33 yıl boyunca devletin lideri konumunda birçok badirelere engel olmuştur. 2. Abdülhamid, Osmanlı'nın son döneminin en muktedir ve donanımlı devlet adamıdır.’’ diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hatay sınırındaki terörist bölgeleri vuruldu
TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın karşısı sınırındaki terör mevzileri vuruldu.
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı
Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerimiz şehit olurken 13 askerimiz yaralandı. Şehitlerin acı haberleri sevdiklerine ulaşırken, memleketleri Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehit haberleri Aydın'da halkı sokağa döktü
Afrin'den gelen şehit haberleri üzerine Aydın'da halk sokağa döküldü.
Bursa'da Halk Otobüsleri Afrin'e destek için konvoy yaptı
Bursa'da otobüs şoförleri Afrin operasyonuna destek için konvoy düzenledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

41
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

51
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

27
Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

20
Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

20
Afrin kahramanı

Afrin kahramanı "şehit olmadan dönmem" demişti

36
Eskişehirli şehidin 1,5 aylık kızı vardı

Eskişehirli şehidin 1,5 aylık kızı vardı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM