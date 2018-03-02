Eraslan: Abdülhamid Han birçok badirelere engel olmuştur

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Türkiye sevdası olanların devleti de milleti de bütün değerleriyle iyi öğrenmeleri lazım. Abdülhamid, bunun en güzel örneğidir." dedi.

"OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ EN DONANIMLI DEVLET ADAMIDIR"

Prof. Dr. Eraslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğünce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen ''Abdülhamid’i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Abdülhamid Han'ın maddi, manevi, içeriden ve dışarıdan gelen sıkıntılara rağmen devletin bekasını düşündüğünü belirten Eraslan, ''Mandacı aydınlara karşı devletine olan inancı tam, istiklal ve birlik düşüncesinde olan Han, bu zihniyetle devlet idaresini sürdürmüştür. 33 yıl boyunca devletin lideri konumunda birçok badirelere engel olmuştur. 2. Abdülhamid, Osmanlı'nın son döneminin en muktedir ve donanımlı devlet adamıdır.’’ diye konuştu.