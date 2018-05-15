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Erbaa'da minibüs kuru havuza düştü

Tokat Erbaa'da seyyar çaycılık yapan Seyfi Taş'ın kullandığı minibüs, kent meydanındaki kuru haldeki havuza düştü. Olayda yaralanan olmadı.

DHA | 15.05.2018 - 21:14..
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Ramazan ayında Cumhuriyet Meydanı'nda çay satmak isteyen Seyfi Taş, alanda hazırlık yapmak için 60 DJ 785 plakalı minibüsüne koyduğu malzemelerle Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

TAŞLARI KIRIP DÜŞTÜ

Görevlilerden habersiz aracıyla alana giren Taş, meydanın ortasındaki kuru havuzun üzerinden minibüsle geçmeye çalışınca aracın ağırlığına dayanamayan havuz çöktü. Minibüs kuru havuzun üzerindeki taşları kırıp yan yattı.

Erbaa'da minibüs kuru havuza düştü

YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar ise minibüsün kırdığı bölümler üzerinde yürümeye çalışınca havuzun içine düştü.

Erbaa'da minibüs kuru havuza düştü

"GAFLETE DÜŞTÜM"

Buranın havuz olduğunu bildiğini, ancak çökeceğini tahmin etmediğini söyleyen Seyfi Taş, "Düşünemedim, daha doğrusu bir anlık gaflete düştüm. Araba birden havuzun içine düştü. Allah’a şükür mala zarar geldi. Kader demek ki başımıza gelecek vardı" diye konuştu. Minibüs daha sonra vinçle havuzun içerisinden çıkartılarak otoparka çekildi.

Erbaa'da minibüs kuru havuza düştü



Erbaa'da minibüs kuru havuza düştü




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