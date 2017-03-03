taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.934
USD
3,7264
EURO
3,9212
ALTIN
147,86
PETR
55,1200

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Saadet Partisi Merhum Necmettin Erbakan'ı anma gününde, Kılıçdaroğlu'na konuşma yaptırdı ama Erbakan ailesini davet bile etmedi.

03.03.2017 - 08:23
  1. Haberler
  2. İç Haber
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Necmettin Erbakan’ı anma toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Feyzioğlu gibi isimler çağrılmasına rağmen Erbakan ailesinden hiç kimsenin davet edilmemesine tepkiler sürerken, konuyla ilgili Fatih Erbakan, “En başta ailesini, çocuklarını çağırmaları gerekir. Aileden hiç kimseyi çağırmadılar. Allah akıl fikir versin” dedi.

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

HAYIR CEPHESİ ORADAYDI

Erbakan, “Hiç davet olmadı. Kılıçdaroğlu, Feyzioğlu gibi isimlerin gelmesine çok da tepki oldu tabii. Bu ortamda tam da zamanlama olarak sıkıntılı oldu. Tam referandum üzeri onlar da ‘hayır’ cephesi olduğu için bir araya gelmeleri manidar. Hayırlısı olur inşallah. Biz vakıf olarak referandumda kararı millete bırakıyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Erbakan'ı anma programına katıldı haberi

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak haberi

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

92
Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

279
Snapchat halka arz edildi

Snapchat halka arz edildi

10
Fenando Torres hastaneye kaldırıldı

Fenando Torres hastaneye kaldırıldı

0
Calais'te yemek dağıtımı ve duş kabinleri yasaklandı

Calais'te yemek dağıtımı ve duş kabinleri yasaklandı

43
ABD'de Adalet Bakanı Sessions ile Rusya krizi

ABD'de Adalet Bakanı Sessions ile Rusya krizi

8
Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin'de okullar tatil edildi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM