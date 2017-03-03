Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Necmettin Erbakan’ı anma toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Feyzioğlu gibi isimler çağrılmasına rağmen Erbakan ailesinden hiç kimsenin davet edilmemesine tepkiler sürerken, konuyla ilgili Fatih Erbakan, “En başta ailesini, çocuklarını çağırmaları gerekir. Aileden hiç kimseyi çağırmadılar. Allah akıl fikir versin” dedi.

HAYIR CEPHESİ ORADAYDI

Erbakan, “Hiç davet olmadı. Kılıçdaroğlu, Feyzioğlu gibi isimlerin gelmesine çok da tepki oldu tabii. Bu ortamda tam da zamanlama olarak sıkıntılı oldu. Tam referandum üzeri onlar da ‘hayır’ cephesi olduğu için bir araya gelmeleri manidar. Hayırlısı olur inşallah. Biz vakıf olarak referandumda kararı millete bırakıyoruz” diye konuştu.